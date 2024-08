RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Montagvormittag

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,06 EUR.

Die RWE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 32,06 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,08 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 32,00 EUR ein. Mit einem Wert von 32,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.091 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 47,22 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

