RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 35,65 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 35,65 EUR. Bei 35,28 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 782.398 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,16 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2023 bei 35,28 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 1,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.476,00 EUR – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.298,00 EUR eingefahren.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je Aktie aus.

