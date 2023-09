RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,59 EUR ab.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 35,59 EUR abwärts. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 35,57 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.247 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,55 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,37 Prozent. Am 26.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 10.08.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 5.476,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8.298,00 EUR umgesetzt worden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je RWE-Aktie.

