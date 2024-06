RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 32,34 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 32,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,31 EUR. Bei 33,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 859.279 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,89 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 6,99 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR erwirtschaftet worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

