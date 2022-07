RWE Aktie News: RWE am Nachmittag stabil

Kaum Bewegung ließ sich um 27.07.2022 16:22:00 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 38,17 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 38,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 38,02 EUR ein. Bei 38,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 497.619 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,19 Prozent Luft nach oben. Am 28.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Abschläge von 28,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,42 EUR.

RWE gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,09 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 2,08 EUR je RWE-Aktie.

