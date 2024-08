RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Mittag stärker

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,23 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 32,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,33 EUR. Mit einem Wert von 32,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 179.726 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,67 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,22 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags in Rot