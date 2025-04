RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 34,08 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 34,08 EUR zu. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 34,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.756 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,38 EUR an.

RWE gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8,27 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je RWE-Aktie belaufen.

