RWE Aktie News: RWE am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,19 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,19 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 346.256 RWE-Aktien.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,50 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,22 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

