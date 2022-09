RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RWE

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 37,77 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 37,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,00 EUR. Zuletzt wechselten 497.047 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,67 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,81 EUR an.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.298,00 EUR gegenüber 3.792,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,60 EUR fest.

