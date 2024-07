RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 34,31 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 34,31 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,40 EUR. Mit einem Wert von 33,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 729.634 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,77 EUR je Aktie.

