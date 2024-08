RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 32,49 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 32,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,91 EUR. Bei 32,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 914.193 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,22 EUR für die RWE-Aktie.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen

Kommunen gründen mit RWE "RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG"