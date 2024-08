RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 32,12 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 32,15 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 32,06 EUR. Bei 32,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.254 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 42,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 6,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 47,22 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

