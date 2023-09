RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag fester

29.09.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 34,97 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 34,97 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 34,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.751 RWE-Aktien. Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 34,57 EUR. Abschläge von 1,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,00 EUR für die RWE-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.08.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.298,00 EUR gelegen. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie in den RWE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

