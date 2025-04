RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

RWE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 33,74 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 33,74 EUR nach. Bei 33,40 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 34,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.490.359 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 17,72 Prozent sinken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 20.03.2025 vor. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

