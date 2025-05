RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 32,96 EUR zu.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 32,96 EUR. Bei 33,09 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 33,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 25.295 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 35,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,17 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

