RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Die RWE-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 39,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 39,67 EUR. Mit einem Wert von 39,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 55.424 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 9,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,69 EUR.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ein EPS von 0,80 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.298,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.792,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE