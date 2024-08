RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagvormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 32,83 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 32,88 EUR. Bei 32,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 65.677 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,94 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

