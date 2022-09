RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 38,38 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,79 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.152 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,71 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2021). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 29,36 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,81 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,60 EUR je Aktie aus.

