RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 41,59 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,44 EUR. Bei 41,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 588.538 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Gewinne von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,89 Prozent.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 10.11.2022 vor. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.855,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com