Ryanair Aktie News: EURO STOXX Aktie Ryanair am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ryanair. Das Papier von Ryanair befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,0 Prozent auf 16,16 EUR ab.

Der Ryanair-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 16,16 EUR. In der Spitze büßte die Ryanair-Aktie bis auf 15,71 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,80 EUR. Zuletzt wechselten 57.365 Ryanair-Aktien den Besitzer.

Bei 17,50 EUR markierte der Titel am 04.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Ryanair-Aktie ist somit 8,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ryanair-Aktie 37,50 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Ryanair-Aktie im Durchschnitt mit 22,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Ryanair am 30.01.2023 vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Ryanair einen Gewinn von -0,08 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ryanair in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.312,10 EUR im Vergleich zu 1.176,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Ryanair rechnen Experten am 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ryanair einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

