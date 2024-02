S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 befand sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.

Werte in diesem Artikel

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,52 Prozent stärker bei 5.096,27 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 42,693 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,419 Prozent auf 5.090,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5.069,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5.061,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.104,99 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,064 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 4.927,93 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 4.550,58 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 3.970,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.111,06 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Hormel Foods (+ 14,56 Prozent auf 35,32 USD), FMC (+ 9,94 Prozent auf 56,39 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,06 Prozent auf 192,53 USD), Enphase Energy (+ 6,64 Prozent auf 127,01 USD) und Monster Beverage (+ 5,82 Prozent auf 59,10 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen First Republic Bank (-19,48 Prozent auf 0,06 USD), Xcel Energy (-8,64 Prozent auf 52,69 USD), SVB Financial Group (-5,88 Prozent auf 0,08 USD), Bath Body Works (-5,44 Prozent auf 45,70 USD) und Moderna (-5,38 Prozent auf 92,24 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 68.716.194 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,796 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 155,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net