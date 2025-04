S&P 500 im Blick

S&P 500 aktuell: S&P 500 legt nachmittags zu

11.04.25 20:02 Uhr

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,88 Prozent stärker bei 5.367,32 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 43,899 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,333 Prozent leichter bei 5.250,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.268,05 Punkten am Vortag. Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5.381,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.220,77 Punkten lag. S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 8,35 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.03.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5.572,07 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.827,04 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.04.2024, den Stand von 5.199,06 Punkten. Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Minus von 8,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.147,43 Punkte. Bei 4.835,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief. Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500 Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Newmont (+ 8,91 Prozent auf 55,48 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 8,19 Prozent auf 217,35 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,16 Prozent auf 524,27 USD), Fastenal (+ 7,07 Prozent auf 81,15 USD) und Freeport-McMoRan (+ 6,86 Prozent auf 33,50 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Texas Instruments (-5,18 Prozent auf 148,49 USD), Bath Body Works (-3,91 Prozent auf 26,54 USD), VF (-3,45 Prozent auf 11,05 USD), Intel (-3,37 Prozent auf 19,21 USD) und Leggett Platt (-2,45 Prozent auf 6,78 USD). Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 37.257.381 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,629 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus. Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

