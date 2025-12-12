DAX24.372 +0,3%Est505.777 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.411 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Frühe Investition

S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DXC Technology von vor einem Jahr angefallen

12.12.25 16:00 Uhr

Vor Jahren DXC Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXC Technology
12,85 EUR 0,17 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DXC Technology-Anteile an diesem Tag 21,72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 460,405 DXC Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 7.016,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 29,83 Prozent.

DXC Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: DXC Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu DXC Technology

DatumRatingAnalyst
09.08.2019DXC Technology Market PerformBMO Capital Markets
26.11.2018DXC Technology OutperformCowen and Company, LLC
21.11.2017DXC Technology OverweightBarclays Capital
08.11.2017DXC Technology HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.11.2017DXC Technology OutperformRBC Capital Markets
