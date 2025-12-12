S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DXC Technology von vor einem Jahr angefallen

Frühe Investition

Vor Jahren DXC Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DXC Technology-Anteile an diesem Tag 21,72 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 460,405 DXC Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 7.016,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,24 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 29,83 Prozent.

DXC Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

