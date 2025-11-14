Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell
Der S&P 500 kommt heute nicht vom Fleck.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 6.750,43 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54,420 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 6.665,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6.737,49 Punkten am Vortag.
Bei 6.774,31 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.646,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,515 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.644,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der S&P 500 6.468,54 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Wert von 5.949,17 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell DoorDash (+ 5,65 Prozent auf 206,24 USD), Micron Technology (+ 5,37 Prozent auf 249,67 USD), Valero Energy (+ 3,95 Prozent auf 182,72 USD), Super Micro Computer (+ 3,61 Prozent auf 36,36 USD) und Marathon Petroleum (+ 3,18 Prozent auf 200,77 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bristol-Myers Squibb (-3,95 Prozent auf 46,71 USD), Eastman Chemical Company (-3,54 Prozent auf 60,50 USD), UnitedHealth (-3,42 Prozent auf 321,14 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,29 Prozent auf 10,59 USD) und DXC Technology (-3,23 Prozent auf 12,89 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.503.812 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Bristol-Myers Squibb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bristol-Myers Squibb
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bristol-Myers Squibb
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bristol-Myers Squibb News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen