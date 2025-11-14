DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,67 -2,4%Nas22.932 +0,3%Bitcoin82.074 -4,3%Euro1,1619 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.094 -1,9%
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt
Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord abgebrochen: DAX schließt nach Rückschlag erneut mit starken Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Index-Bewegung

Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell

14.11.25 20:02 Uhr
Börse New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 kommt heute nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bristol-Myers Squibb Co.
39,77 EUR -3,11 EUR -7,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DENTSPLY SIRONA Inc
9,19 EUR -0,10 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DoorDash
176,88 EUR 9,32 EUR 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
11,30 EUR -0,49 EUR -4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eastman Chemical Company
53,74 EUR 0,04 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Marathon Petroleum Corporation
168,34 EUR -1,00 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
217,65 EUR 15,15 EUR 7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
162,44 EUR 2,16 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
31,84 EUR 1,66 EUR 5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,02 EUR -0,22 EUR -93,51%
Charts|News|Analysen
Sysco Corp.
63,95 EUR -0,34 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
277,10 EUR -8,30 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Valero Energy Corp.
149,44 EUR -2,44 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.743,4 PKT 5,9 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Am Freitag erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 6.750,43 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54,420 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 6.665,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6.737,49 Punkten am Vortag.

Bei 6.774,31 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.646,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,515 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.644,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wies der S&P 500 6.468,54 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2024, den Wert von 5.949,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,03 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell DoorDash (+ 5,65 Prozent auf 206,24 USD), Micron Technology (+ 5,37 Prozent auf 249,67 USD), Valero Energy (+ 3,95 Prozent auf 182,72 USD), Super Micro Computer (+ 3,61 Prozent auf 36,36 USD) und Marathon Petroleum (+ 3,18 Prozent auf 200,77 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bristol-Myers Squibb (-3,95 Prozent auf 46,71 USD), Eastman Chemical Company (-3,54 Prozent auf 60,50 USD), UnitedHealth (-3,42 Prozent auf 321,14 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,29 Prozent auf 10,59 USD) und DXC Technology (-3,23 Prozent auf 12,89 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.503.812 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,048 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

