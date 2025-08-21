S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fox-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,921 Fox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fox-Papiers auf 59,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,83 Prozent erhöht.
Fox wurde am Markt mit 26,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
|15.05.2019
|21st Century Fox (A) Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2018
|21st Century Fox (A) Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2018
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group
|16.01.2018
|21st Century Fox (A) Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|09.01.2018
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group
|15.05.2019
|21st Century Fox (A) Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2018
|21st Century Fox (A) Overweight
|Barclays Capital
|16.01.2018
|21st Century Fox (A) Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|15.12.2017
|21st Century Fox (A) Market Perform
|Telsey Advisory Group
|14.12.2017
|21st Century Fox (A) Buy
|Pivotal Research Group
|14.06.2018
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|21st Century Fox (A) Hold
|Pivotal Research Group
|17.11.2017
|21st Century Fox (A) Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|11.05.2017
|21st Century Fox (A) Mkt Perform
|FBR & Co.
|07.02.2017
|21st Century Fox (A) Mkt Perform
|FBR & Co.
