S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukratives Fox-Investment?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fox-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fox-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 34,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,921 Fox-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fox-Papiers auf 59,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,83 Prozent erhöht.

Fox wurde am Markt mit 26,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net