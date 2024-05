S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor 3 Jahren verdient

The Cigna Group Registered-Anlage

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das The Cigna Group Registered-Papier bei 258,85 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hat, hat nun 3,863 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 332,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.284,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,50 Prozent.

Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich jüngst auf 94,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net