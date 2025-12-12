S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Trade Desk A von vor 5 Jahren angefallen

Rentables The Trade Desk A-Investment?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Trade Desk A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der The Trade Desk A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das The Trade Desk A-Papier bei 92,61 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die The Trade Desk A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,975 The Trade Desk A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des The Trade Desk A-Papiers auf 37,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.997,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,03 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte The Trade Desk A einen Börsenwert von 18,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net