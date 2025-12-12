DAX24.380 +0,4%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.396 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Rentables The Trade Desk A-Investment?

S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Trade Desk A von vor 5 Jahren angefallen

12.12.25 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Trade Desk A-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Trade Desk Inc (A)
31,91 EUR 0,22 EUR 0,68%
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der The Trade Desk A-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das The Trade Desk A-Papier bei 92,61 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die The Trade Desk A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,975 The Trade Desk A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des The Trade Desk A-Papiers auf 37,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.997,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,03 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte The Trade Desk A einen Börsenwert von 18,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.10.2018The Trade Desk A BuyD.A. Davidson & Co.
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
12.10.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group
09.07.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group

