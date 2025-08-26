DAX23.624 -1,7%ESt505.313 -1,0%Top 10 Crypto15,68 +2,9%Dow45.168 -0,8%Nas21.217 -1,1%Bitcoin95.114 +2,1%Euro1,1678 -0,3%Öl68,52 +0,5%Gold3.500 +0,7%
Rentabler Blackstone-Einstieg?

S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 5 Jahren verdient

02.09.25 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Blackstone-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
143,42 EUR -2,46 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurden Blackstone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,836 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 171,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 314,73 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 214,73 Prozent.

Blackstone war somit zuletzt am Markt 209,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

