S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Blackstone-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Blackstone-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 174,79 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,212 Blackstone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (162,35 USD), wäre das Investment nun 9.288,29 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 7,12 Prozent gleich.
Der Blackstone-Wert an der Börse wurde auf 193,38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
