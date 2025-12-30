DAX24.927 +0,2%Est505.936 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.512 +0,5%Bitcoin79.981 -0,2%Euro1,1703 -0,2%Öl61,91 +0,2%Gold4.485 +0,9%
Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Rentable Blackstone-Anlage?

S&P 500-Titel Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackstone-Investment von vor einem Jahr eingebracht

06.01.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Blackstone-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
136,34 EUR -1,84 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Blackstone-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 174,79 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,212 Blackstone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (162,35 USD), wäre das Investment nun 9.288,29 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 7,12 Prozent gleich.

Der Blackstone-Wert an der Börse wurde auf 193,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

