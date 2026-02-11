DAX24.867 -0,2%Est505.989 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.612 -0,5%Euro1,1856 -0,1%Öl68,30 +0,8%Gold4.975 -1,4%
DuPont de Nemours-Investition im Blick

S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DuPont de Nemours-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

16.02.26 16:00 Uhr

Vor Jahren DuPont de Nemours-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DuPont de Nemours-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das DuPont de Nemours-Papier bei 29,21 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,231 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.719,08 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Anteils am 13.02.2026 auf 50,22 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,91 Prozent gestiegen.

DuPont de Nemours markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

