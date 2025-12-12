DAX24.380 +0,4%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,2%Nas23.396 -0,8%Bitcoin78.818 ±0,0%Euro1,1746 +0,1%Öl61,14 -0,7%Gold4.345 +1,5%
S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 3 Jahren abgeworfen

12.12.25 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,14 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert, befänden sich nun 19,942 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.751,79 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 11.12.2025 auf 288,42 USD belief. Das entspricht einem Plus von 475,18 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 299,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

