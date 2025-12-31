S&P 500-Wert GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 02.01.2025 wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers betrug an diesem Tag 168,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,593 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,71 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 31.12.2025 auf 308,03 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 82,71 Prozent angewachsen.
GE Aerospace (ex General Electric) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 324,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
