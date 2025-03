Lohnender GE Aerospace (ex General Electric)-Einstieg?

S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor einem Jahr eingebracht

28.03.25 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 141,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,709 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 145,97 USD, da sich der Wert einer GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie am 27.03.2025 auf 205,88 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 45,97 Prozent. Der Börsenwert von GE Aerospace (ex General Electric) belief sich zuletzt auf 223,43 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

