Profitable Howmet Aerospace-Investition?

S&P 500-Titel Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor 5 Jahren abgeworfen

28.08.25 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Howmet Aerospace gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Howmet Aerospace
150,45 EUR -1,85 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das Howmet Aerospace-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,552 Howmet Aerospace-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2025 auf 175,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,29 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +875,29 Prozent.

Der Howmet Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 71,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

