S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Under Armour-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Under Armour-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 8,31 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hat, hat nun 1.203,369 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.089,05 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 18.08.2025 auf 5,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,11 Prozent abgenommen.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net