Lohnende WEC Energy Group-Anlage?

S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Anlage in WEC Energy Group von vor 3 Jahren eingefahren

09.09.25 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 106,44 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,950 WEC Energy Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2025 10.086,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,36 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 10.086,43 USD entspricht einer Performance von +0,86 Prozent.

Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 34,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

