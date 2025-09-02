S&P 500-Titel WEC Energy Group-Aktie: So viel hätte eine Anlage in WEC Energy Group von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in WEC Energy Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WEC Energy Group-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 106,44 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,950 WEC Energy Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2025 10.086,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,36 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 10.086,43 USD entspricht einer Performance von +0,86 Prozent.
Jüngst verzeichnete WEC Energy Group eine Marktkapitalisierung von 34,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu WEC Energy Group Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2018
|WEC Energy Group Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|02.02.2017
|WEC Energy Group Neutral
|Mizuho
|09.05.2016
|WEC Energy Group Neutral
|UBS AG
|14.12.2015
|WEC Energy Group Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.2015
|WEC Energy Group Equal Weight
|Barclays Capital
