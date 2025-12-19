DAX24.599 +0,4%Est505.858 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.482 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
DoorDash-Anlage im Blick

S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingefahren

02.01.26 16:00 Uhr

Vor Jahren DoorDash-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der DoorDash-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das DoorDash-Papier an diesem Tag 170,65 USD wert. Bei einem DoorDash-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,599 DoorDash-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen DoorDash-Anteile wären am 31.12.2025 13.271,61 USD wert, da der Schlussstand 226,48 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,72 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DoorDash bezifferte sich zuletzt auf 97,57 Mrd. USD. Die DoorDash-Aktie ging am 09.12.2020 an die Börse NAS. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DoorDash-Aktie auf 182,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

