S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in DoorDash-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DoorDash-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,02 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die DoorDash-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,724 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 386,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 286,97 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DoorDash eine Börsenbewertung in Höhe von 94,96 Mrd. USD. Der erste Handelstag der DoorDash-Aktie an der Börse NAS war der 09.12.2020. Der erste festgestellte Kurs eines DoorDash-Anteils lag damals bei 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net