S&P 500-Wert Harris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Harris von vor 5 Jahren verdient

Langfristige Performance

Bei einem frühen Harris-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Harris-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 195,76 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 51,083 Harris-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 285,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.581,12 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,81 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Harris belief sich jüngst auf 53,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net