S&P 500-Wert Harris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harris-Investment von vor einem Jahr verdient

31.12.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Harris-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Harris Corp Registered Shs
249,50 EUR -0,90 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Vor 1 Jahr wurde die Harris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Harris-Aktie investierten, hätten nun 47,556 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.051,26 USD, da sich der Wert eines Harris-Papiers am 30.12.2025 auf 295,47 USD belief. Damit wäre die Investition 40,51 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Harris betrug jüngst 55,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

