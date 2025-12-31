S&P 500-Wert Harris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harris-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Harris-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde die Harris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Harris-Aktie investierten, hätten nun 47,556 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.051,26 USD, da sich der Wert eines Harris-Papiers am 30.12.2025 auf 295,47 USD belief. Damit wäre die Investition 40,51 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Harris betrug jüngst 55,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Harris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Harris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Harris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent