Performance im Blick

S&P 500-Wert Harris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Harris-Investment von vor einem Jahr verdient

31.12.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Harris-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Wer­bung

Vor 1 Jahr wurde die Harris-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Harris-Aktie investierten, hätten nun 47,556 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 14.051,26 USD, da sich der Wert eines Harris-Papiers am 30.12.2025 auf 295,47 USD belief. Damit wäre die Investition 40,51 Prozent mehr wert. Der Marktwert von Harris betrug jüngst 55,32 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Harris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!