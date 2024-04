S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lamb Weston-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnende Lamb Weston-Investition?

Vor Jahren in Lamb Weston-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Lamb Weston-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Lamb Weston-Aktie bei 77,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,292 Lamb Weston-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lamb Weston-Aktie auf 79,86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,16 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 103,16 USD, was einer positiven Performance von 3,16 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Lamb Weston einen Börsenwert von 11,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

