S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative Moderna-Anlage?

Wer vor Jahren in Moderna eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.05.2023 wurde das Moderna-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Moderna-Papiers betrug an diesem Tag 133,77 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Moderna-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,476 Moderna-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 911,19 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 08.05.2024 auf 121,89 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 911,19 USD, was einer negativen Performance von 8,88 Prozent entspricht.

Alle Moderna-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

