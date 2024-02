Lohnender Under Armour-Einstieg?

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

06.02.24 16:00 Uhr

Heute vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Under Armour-Anteile 17,74 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Under Armour-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,370 Under Armour-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.02.2024 gerechnet (7,45 USD), wäre das Investment nun 419,95 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 58,00 Prozent gleich. Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,29 Mrd. USD gelistet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net