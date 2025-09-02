DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,23 +0,2%Gold3.471 +0,7%
S&P erhöht Portugals Kreditwürdigkeit auf A+

01.09.25 09:24 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit von Portugal von A auf A+ angehoben. Die Erhöhung um eine Ratingstufe spiegelt das Vertrauen in die anhaltende wirtschaftliche Stärke Portugals wider, trotz der globalen Unsicherheiten, wie die Agentur mitteilte. Der Ausblick für das Rating wurde als stabil bezeichnet.

Haupttreiber für die Heraufstufung seien die Schuldenreduzierung und die Konsolidierung der Staatsfinanzen. Die Agentur erwartet, dass Portugal weiterhin moderate Leistungsbilanzüberschüsse erzielen wird. Insbesondere die starke Tourismusbranche wirke als Puffer gegen mögliche negative Auswirkungen aus den weltweiten Handelsspannungen.

Ein weiterer positiver Aspekt, der in die Bewertung einfloss, ist die Erwartung, dass die neue portugiesische Regierung unter Premierminister Luis Montenegro ihren soliden finanzpolitischen Kurs beibehalten wird. Trotz eines fragmentierten Parlaments, in dem die Regierung keine absolute Mehrheit besitzt, sieht S&P keine Gefahr für die Haushaltsdisziplin.

