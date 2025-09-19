Wie viel Gewinn eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Rentable POL-Anlage?

Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,021898 USD. Bei einer POL-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456.653,74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 20.09.2025 bei einem POL-USD-Kurs von 0,2501 USD 114.192,01 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 1.041,92 Prozent.

Bei 0,1668 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net