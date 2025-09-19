DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.417 -0,1%Euro1,1746 ±-0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwicklung der Anlage

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

21.09.25 19:43 Uhr
So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Worldcoin gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,4848 USD -0,0196 USD -1,30%
Charts|News

Worldcoin war am 20.09.2024 1,614 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 6.194,33 Worldcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.318,62 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1,504 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,81 Prozent.

Bei 0,6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3,924 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com