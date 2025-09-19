So viel Verlust wäre bei einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr angefallen

Entwicklung der Anlage

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Worldcoin gebracht.

Worldcoin war am 20.09.2024 1,614 USD wert. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 6.194,33 Worldcoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.318,62 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 20.09.2025 auf 1,504 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,81 Prozent.

Bei 0,6161 USD erreichte WLD am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 3,924 USD erreichte der Coin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net