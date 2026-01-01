S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Dezember

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im Dezember einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,0 von 48,2 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Produktion ging erstmals seit zehn Monaten vor allem aufgrund der anhaltenden Nachfrageflaute zurück. Der Rückgang, der maßgeblich den geringeren Exportumsätzen zugeschrieben werden kann, führte auch zu weiteren Kürzungen bei Beschäftigung, Einkaufsmenge und Vormateriallagern.

