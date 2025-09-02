DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,23 +0,2%Gold3.471 +0,7%
S&P Global: Deutsche Industrie gewinnt im August an Kraft

01.09.25 10:00 Uhr

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im August an Dynamik gewonnen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 49,8 von 49,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,9 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Dass der Index höher notierte, lag hauptsächlich am Anstieg seiner zwei wichtigsten Komponenten - Auftragseingang (30 Prozent Gewichtung) und Produktion (25 Prozent). Die Zahl der Neuaufträge wuchs nicht nur zum dritten Mal in Folge, sondern auch etwas schneller als zuletzt, und das trotz eines marginalen Rückgangs im Exportgeschäft.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 04:01 ET (08:01 GMT)