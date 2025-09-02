DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
S&P Global: Eurozone-Industrie wächst im August wieder

01.09.25 10:11 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im August über die Wachstumsmarke von 50 Punkten gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor erhöhte sich auf 50,7 (Vormonat: 49,8) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte.

Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 50,5 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Der Großteil der von den Umfragen erfassten Länder vermeldete im August Wachstum. Deutschland und Österreich waren die Ausnahmen, obwohl der deutsche PMI mit seinem 38-Monatshoch eine annähernde Stabilisierung der Geschäftslage signalisierte und die Industrie Österreichs nur noch minimale Einbußen zu verzeichnen hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 04:11 ET (08:11 GMT)