S&P Global: Stärkstes Eurozone-Wachstum seit zweieinhalb Jahren

03.12.25 10:07 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum in der Eurozone ist im November so stark ausgefallen wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,8 Zähler von 52,5 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 52,4 Punkte gemeldet worden.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 53,6 Punkte von 53,0 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 53,1 ergeben.

"Der Dienstleistungssektor in der Eurozone zeigt klare Erholungszeichen", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Die gute Performance im Dienstleistungssektor hat sogar ausgereicht, die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe mehr als auszugleichen, so dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im November etwas rascher gewachsen sein dürfte als im Vormonat. Daher gehen wir auch davon aus, dass sich die Wachstumsrate im Schlussquartal des Jahres leicht beschleunigt."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases?language=de

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 04:08 ET (09:08 GMT)